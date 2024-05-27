السفارة الماليزية في لبنان اقامت لقاءً تربوياً ضم ممثلين عن وزارة التربية

أقامت السفارة الماليزية في لبنان بحضور السفير آزري مآت يعقوب لقاءً تربوياً ضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، ممثلة بأمين سر لجنة المعادلات محمد عيتاني ورؤساء ومندوبين عن الجامعات اللبنانية ضم رئيس الجامعة الإسلامية البروفيسور الدكتور حسن اللقيس وعن جامعة المعارف والجامعة اللبنانية وUSJ، MUBS, وهايكازيان ورابطة المترجمين.

وتحدث السفير عن أهمية تفعيل التعاون بين لبنان وماليزيا في المجال العلمي والأكاديمي، ثم تحدثت الدكتورة نور عواضة مديرة البرامج الخارجية في جامعة "USM" الماليزية وممثلة عن الجامعات الماليزية الحكومية وعن الفاقية التعاون بينها وبين الجامعة الإسلامية في لبنان للبرامج الدكتوراه.

ونوهت الدكتورة عواضة بالإتفاقية وسبل تشجيع الطلاب اللبنانيين للانضمام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الماليزية من خلال التسهيلات اللازمة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

تجدر الإشارة بأن جامعة USM الماليزية مصنفة عالمياً في المرتبة ١٣٧.