تعرض أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين الأب سليمان وهبة للضرب والسلب في كفرفالوس

تعرض أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين الأب سليمان وهبة لاعتداء في كفرفالوس على طريق جزين صيدا.

وفي التفاصيل، أنه وخلال مروره، اعترضته سيارة يستقلها عدد من الشبان، واعتدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه وسلبوه ساعته وبعض المال وأغراضاً خاصة.

ونقل إلى مستشفى “قصب” لإجراء بعض الفحوصات وغادر المستشفى بعد الكشف عليه.