أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 27-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 06:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 27-5-2024، ‏ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة ‏مباشرة".‏