نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء الإسرائيلي امام حرم مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل

استنكرت نقابة المستشفيات في لبنان، "الاعتداء الهمجي الذي نفذته اسرائيل صباح اليوم امام حرم مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والذي ادى الى سقوط شهيد واصابة عدد من الموظفين والمدنيين الذين كانوا يقصدون المستشفى لتلقي العلاج".
وشجبتالنقابة، أي "عمل عدواني يطال المؤسسات الصحية والعاملين فيها بشكل خاص وتطالب المسؤولين المعنيين بضرورة العمل مع المراجع والمنظمات الدولية المختصة لتحييد هذه المؤسسات ومنع الاعتداء عليها".
وحيّت كافة المستشفيات ولا سيما تلك التي هي على خط لمواجهة لما تقدمه للمواطنين الصامدين هناك.
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