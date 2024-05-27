شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الملايين.. عواصف قوية تضرب بنجلادش والهند والان نبدء بالتفاصيل

عواصف بنجلادش والهند

انقطاع إمدادات الكهرباء

الدمام - شريف احمد - قتل 16 شخصا على الأقل، وانقطعت الكهرباء عن الملايين، نتيجة عواصف قوية وأمطار غزيرة على سواحل الهند وبنجلادش.إدارة الأرصاد الجوية في الهند، أشارت إلى أن الإعصار عبر مناطق ساحلية، منها ميناء مونجلا في بنجلادش وجزر ساجار المجاورة في ولاية البنغال الغربية في الهند بسرعة تصل إلى 135 كيلومترا في الساعة في وقت متأخر الليلة الماضية.ووصل إلى اليابسة في حوالي الساعة التاسعة مساء (1530 بتوقيت جرينتش)، مما أدى إلى مصرع ستة أشخاص، بينهم ثلاثة تعرضوا للصعق بالكهرباء وآخرون أصيبوا بالحطام.وبين رئيس إدارة الكوارث في بنجلادش، أن 10 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم دون تقديم تفاصيل.وقطعت إمدادات الكهرباء عن العديد من المناطق إجراءً وقائيًّا لتجنب وقوع حوادث، في حين أن العديد من المدن الساحلية ظلت في ظلام بسبب سقوط الأشجار وانقطاع خطوط الكهرباء.وشهدت المناطق الساحلية المنخفضة في جنوب آسيا في بنجلادش والهند عواصف متكررة في السنوات القليلة الماضية، مع تسبب تغير المناخ في رفع درجة حرارة سطح البحر، ويعد أول إعصار هذا العام في المنطقة.