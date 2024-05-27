مصر تدين القصف الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت مصر بشدة قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن هذا الحدث المأساوي، هو إمعان في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة.

وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مشددة على حتمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته القانونية والإنسانية تجاه توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ومنع تعريضهم لمخاطر تهدد حياتهم.