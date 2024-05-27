كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا ثانيا للتجسس

أعلنت كوريا الشمالية عن خطط لإطلاق صاروخ يحمل على ما يبدو قمرها الصناعي العسكري الثاني للتجسس.

وقالت كوريا الشمالية إنها ستطلق صاروخًا قد يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا ثانيًا للتجسس بداية الأسبوع المقبل.

انتقادات يابانية كورية

وقد أثار الإعلان انتقادات شديدة من الجارتين كوريا الجنوبية واليابان.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان عن الإطلاق، حيث التقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في سيول، في أول اجتماع ثلاثي بينهما منذ أكثر من أربع سنوات.

تحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء أي إطلاق للأقمار الصناعية، وتعتبرها بمثابة أغطية لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى.

لكن كوريا الشمالية تقول إن لديها الحق في إطلاق الأقمار الصناعية واختبار الصواريخ.

وقال خفر السواحل الياباني إنه تم إخطاره بإطلاق كوريا الشمالية المزمع لـ«صاروخ فضائي»، مع تحذير السلامة في المياه بين شبه الجزيرة الكورية والصين وشرق جزيرة لوزون الفلبينية لمدة أسبوع.

تقدم كوريا الشمالية لليابان معلومات الإطلاق لأن خفر السواحل الياباني ينسق ويوزع معلومات السلامة البحرية في شرق آسيا.

القمر الثاني

من المرجح أن يتم التخطيط لعملية الإطلاق لوضع قمر التجسس العسكري الثاني لكوريا الشمالية في المدار. أرسلت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى المدار في نوفمبر الماضي.

واتفق كبار الدبلوماسيين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على دعوة كوريا الشمالية للتخلي عن الإطلاق.

ووصفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بشكل منفصل إطلاق القمر الصناعي من قبل كوريا الشمالية بأنه «استفزاز يهدد بشكل خطير أمننا وأمننا الإقليمي».

وفي وقت لاحق من أمس الإثنين، حشدت البلاد 20 طائرة مقاتلة لإجراء تدريبات تهدف إلى إظهار عزمها على معاقبة كوريا الشمالية في حالة الاستفزاز، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.