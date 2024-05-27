ونجا شخصان بأعجوبة بعد هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز «سيسنا» في مطار بانكستاون بسيدني - أستراليا، الأحد.
وكادت الطائرة تصطدم بأحد مباني المطار خلال هبوطها.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن سبب الهبوط الاضطراري هو عطل في المحرك.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة مثيرة لطائرة في سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.