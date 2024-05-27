نجاة مثيرة لطائرة في سيدني

أظهرت لقطات جوية مصورة طائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنازل والأشجار المحيطة بالمطار، قبل أن تفقد السيطرة، وتنزلق على المدرج.

ونجا شخصان بأعجوبة بعد هبوط اضطراري لطائرة خفيفة من طراز «سيسنا» في مطار بانكستاون بسيدني - أستراليا، الأحد.

وكادت الطائرة تصطدم بأحد مباني المطار خلال هبوطها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يُعتقد أن سبب الهبوط الاضطراري هو عطل في المحرك.