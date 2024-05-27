أعاصير قاتلة في 3 ولايات أمريكية

اجتاحت عواصف قوية أجزاء من وسط الولايات المتحدة، وتسببت في مصرع 15 شخصا وإصابة آخرين. كما خلّفت أضرارا مادية، بينما حذر خبراء الأرصاد الجوية من طقس أشد سوءا بولايات أخرى في الساعات المقبلة.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد ضربت العواصف الشديدة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسو، ودمّرت عشرات المنازل، بالإضافة إلى محطة وقود تابعة لشركة «شل»، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في جميع أنحاء المنطقة.

وقد ألحقت العواصف أسوأ أضرارها في منطقة تمتد من شمال دالاس إلى الركن الشمالي الغربي من أركنساس، حيث تضررت المنازل والشركات في المنطقة، بينما وردت بلاغات بوقوع الكثير من الإصابات. في حين مشّط أفراد الطوارئ، الأحد، مناطق الحطام بحثا عن مفقودين.