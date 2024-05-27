أعاصير قاتلة في 3 ولايات أمريكية

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد ضربت العواصف الشديدة ولايات تكساس وأوكلاهوما وأركنسو، ودمّرت عشرات المنازل، بالإضافة إلى محطة وقود تابعة لشركة «شل»، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في جميع أنحاء المنطقة.
وقد ألحقت العواصف أسوأ أضرارها في منطقة تمتد من شمال دالاس إلى الركن الشمالي الغربي من أركنساس، حيث تضررت المنازل والشركات في المنطقة، بينما وردت بلاغات بوقوع الكثير من الإصابات. في حين مشّط أفراد الطوارئ، الأحد، مناطق الحطام بحثا عن مفقودين.
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