رؤساء عرب يزورون بكين هذا الأسبوع

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الزعماء سيقومون من 28 مايو إلى الأول من يونيو «بزيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي».
وسيضم الوفد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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