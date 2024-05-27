في مؤتمر صحفي.. كشف ملامح خطة عمل مركز الأورام في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقدت جمعية رعاية مرضى الأورام بكفر الشيخ اجتماعًا مع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، لعرض تفاصيل تشغيل مركز الأورام وخطة العمل المستقبلية فيه.

حضر الاجتماع مجلس إدارة الجمعية برئاسة محمود توفيق، والدكتور لطفي عبدالسميع نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور علي عبدالقادر أمين صندوق الجمعية، وعماد الدين شعلان سكرتير عام الجمعية، واللواء محمد علام، والدكتور علاء جودة أعضاء مجلس الإدارة.

أكد محمود توفيق أن مركز الأورام يعمل الآن بكامل طاقته بعد تشغيله تجريبيًا في نهاية مارس الماضي بقرار من وزير الصحة، مشيرًا إلى أن المركز يضم 166 سريرًا ويهدف لتقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأورام في المحافظة.

كشف توفيق عن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق، المهندس شريف إسماعيل، رقم 2428 لسنة 2016 بضم مركز أورام كفر الشيخ لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأوضح أن تكلفة إنشاء المركز بلغت مليار و200 مليون جنيه في عام 2017، مضيفًا أن البروتوكول الموقع يهدف لعلاج مرضى الأورام بالمجان وتعيين نصف قوة العمل من أبناء المحافظة.

وأشار توفيق إلى أن الجمعية تسعى لتوفير جهاز الكشف المبكر عن الأورام بقيمة 120 مليون جنيه، وذلك لاستكمال خطة العمل المتميزة لمرضى الأورام.

وأضاف أن الجمعية تعمل على إنشاء دار ضيافة وإقامات تلطيفية لخدمة مرضى الأورام، لتخفيف معاناة المرضى في السفر والتنقل. وأوضح أن التكاليف متوفرة ولكن التراخيص اللازمة قيد الإجراء، وسيتم تحديد موعد مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة الحصول على التراخيص المطلوبة.