"السياحة" تشارك في النسخة الـ 14 لمعرض الرياض الدولي للسفر بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، مشاركتها ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كشريك ذهبي، بمعرض الرياض الدولي للسفر 2024 في نسخته ال 14، والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 29 مايو الجاري بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان الوزارة، الإثنين، افتتح الجناح المصري بالمعرض السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، بحضور وزير مفوض ضياء حماد نائب السفير، والدكتور محمد الشربيني، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبه، أوضح محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار جهود الهيئة للاهتمام بالأسواق السياحية المستهدفة ولاسيما السوق السعودي الذي يعد ثالث أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالإضافة إلى تنسيق التعاون بين البلدين لاستهداف الأسواق السياحية البعيدة، ودعم التعاون السياحي مع القطاع السياحي السعودي على المستوى الرسمي والمهني، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض ستشهد العديد من الأنشطة الترويجية والفنية.

وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن المشاركة في معرض الرياض هذا العام تعد إحدى أهم المشاركات السياحية المهنية بأحد أكبر الأسواق العربية وإحدى أهم قنوات الاتصال مع الجانب المهني السعودي الخاص مما يساهم في استهداف السائح السعودي ورفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق للمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى أنه سيتم خلال أيام المعرض عقد عدة اجتماعات مهنية مع كبار منظمي الرحلات بالسوق السعودي.

كما ستقيم الهيئة ليلة مصرية في أول أيام المعرض يحضرها منظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وممثلي وسائل الإعلام، كما سيتم بالتعاون مع شركة آير كايرو تنظيم مسابقة سياحية لمنظمي الرحلات ووكالات السياحة والسفر وممثلي وسائل الإعلام وعمل سحب يومي على رحلات طيران إلى مصر للفائزين.

يُذكر أن الهيئة تشارك في المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 متر مربع يضم عدد من الفنادق وشركات السياحة المصرية بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وآير كايرو.