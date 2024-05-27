شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: عودة الحوار الوطني لبحث أوضاع غزة تؤكد طرحه لرؤى داعمة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية البنود والقضايا المطروحة أمام مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته القادمة السبت، قائلا: إن عودة الحوار الوطنى تنعكس ايجابا على الدولة المصرية لأنه يقدم رؤى وأطروحات تعزز وجهة نظر الدولة المصرية ومواقفها الراسخة وخصوصا فى القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلى الحالى.

وأشار محسن، إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى الانعقاد مجددا السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة الأوضاع الخطيرة التى خلفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، سيدفع للتوافق على مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهة هذا العدوان الغاشم وحماية الأمن القومى المصرى والوقوف بحزم كما هو الآن وأكثر أمام محاولات الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطنى، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، يؤكد الأهمية الاستراتيجية وحاجة الدولة لتوافق مختلف القوى السياسية والوطنية، على توصيات تعزز الموقف المصرى الوطنى الثابت فى وجه الاحتلال وغطرسته ومخططاته.

وشدد، أن مجلس الأمناء سيبحث كذلك وبشكل تفصيلى ما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات.

واختتم النائب احمد محسن، أن الحوار الوطنى كان ولا يزال فكرة رئاسية لها قيمتها، أثبتت الاحداث الحاجة الماسة اليها، وضرورة التشاركية الوطنية فى كافة التحديات الراهنة.