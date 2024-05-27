شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى تظهر اصطفاف الشعب مع الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بانعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فى يوم السبت الموافق الأول من يونيو القادم فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للإعداد لمرحلة جديدة من الحوار الوطنى.

وأشار الشهابى إلى أن إضافة ما طالب به رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير، من إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته هو خطوة ثمينة، وخاصة فى ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بهدف تصفية القضية الفلسطينية لتحقيق حلم بنى صهيونية من جعل فلسطين أرض بلا شعب وجعل إسرائيل دولة لليهود فقط.

ودعا رئيس حزب الجيل الديمقراطى مجلس الأمناء إلى اقرار محور جديد يضاف إلى محاور الحوار الوطنية "السياسى والاقتصادى والمجتمعى" تحت اسم محور الأمن القومى والسياسة الخارجية ويكون له مقرر ومقرر مساعد.

كما دعا الشهابى مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى توسعته وزيادة عدد أعضائه بحيث يضم ممثلين للأحزاب الجادة التى كان لها دور إيجابى فى المراحل السابقة للحوار الوطنى.

أكد رئيس حزب الجيل أهمية المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى فى إظهار اصطفاف الشعب المصرى بكل احزابه السياسية ونقاباته المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى حول الدولة المصرية والقيادة السياسية والمؤسسات السيادية والأمنية وكذلك بلورة رؤية كاملة تدعم مواقف مصر المبدئية والثابتة والحاسمة فى حماية الأمن القومى وفى مواجهة الحرب الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.