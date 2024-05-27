شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: قصف خيام رفح الفلسطينية عمل إجرامي وعلى الغرب التوقف عن دعم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن القصف الذي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والذى أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، هو عمل إجرامي مكتمل الأركان، وهو دليل على سياسة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأشارت إلى أن استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى ارتكاب تلك الجرائم، تؤكد على ضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد وقوي ضد هذه الجرائم، وأتخاذ قرارات قوية وفعالة، حتي لا تقوم إسرائيل بمثل هذه المحازة.

وأضافت رشدي، أن هذا الحدث المأساوي الذي حدث أمس على مرآى ومسمع من العالم أجمع، هو انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وآن الأون أن تتوقف إمريكا وأوروبا عن دعم هذا الكيان المتطرف، وأن يضغطوا على إسرائيل للتوقف الفورى لهذه الجرائم وإنهاء الحرب.

وأوضحت النائبة مي رشدي، أنه مازال الموقف المصري هو الأقوي والداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وأن الدولة المصري لن ولم تتخلي أبداً عن أشقائنا فى غزة.