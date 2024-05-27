شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: حرق مخيم النازحين رغبة شخصية من نتنياهو ومحترفى سفك الدماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن ما ارتكبه الاحتلال من جريمة حرب جديدة بحرق مخيم مليئ بالنازحين الفلسطينيين بمدينة رفح الفلسطينية، يأتي في إطار النهج الوحشى الغير إنسانى الذى ينتهجه الكيان الصهيوني في حق أهل فلسطين وينبع عن رغبة شخصية من نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ومن معه من محترفى سفك الدماء والإبادة خاصة بعد محاصرة الكيان دوليا وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية سواء بقرارات محكمة العدل الدولية أو اعتراف عدة دول بدولة فلسطين.

وناشد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” المجتمع الدولى للتدخل السريع لإنقاذ أهلينا في فلسطين ويلتفوا حول الرؤية المصرية في إنهاء هذه الحرب والحفاظ على القضية الفلسطينية وخطواتها التي تتخذها منذ بداية الحرب على غزة التي شنها الاحتلال في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر الماضى.