مصادر لرويترز: استئناف رحلات الحجاج الجوية من صنعاء إلى جدة غدا الثلاثاء

افادت ثلاثة مصادر من حكومة اليمن ومن حركة انصار الله اليمنية لـ "رويترز" إن 44 رحلة ستقل 8200 حاج إجمالا من مطار صنعاء الدولي في اليمن إلى جدة في السعودية ستبدأ عملياتها من 28 أيار.

والرحلات الجوية من مطار صنعاء مقصورة على خدمة شبه يومية إلى الأردن منذ وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة في اليمن ويسري منذ نيسان.

وفي أيلول الماضي، عُلقت الرحلات التجارية الأردنية، لكن الخطوط الجوية اليمنية استأنفتها في تشرين الأول، وذلك بعد خلاف بين الحكومة المعترف بها دوليا في عدن والحوثيين بسبب السيطرة على أموال الشركة.