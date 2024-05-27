افادت ثلاثة مصادر من حكومة اليمن ومن حركة انصار الله اليمنية لـ "رويترز" إن 44 رحلة ستقل 8200 حاج إجمالا من مطار صنعاء الدولي في اليمن إلى جدة في السعودية ستبدأ عملياتها من 28 أيار.
والرحلات الجوية من مطار صنعاء مقصورة على خدمة شبه يومية إلى الأردن منذ وقف إطلاق نار توسطت فيه الأمم المتحدة في اليمن ويسري منذ نيسان.
وفي أيلول الماضي، عُلقت الرحلات التجارية الأردنية، لكن الخطوط الجوية اليمنية استأنفتها في تشرين الأول، وذلك بعد خلاف بين الحكومة المعترف بها دوليا في عدن والحوثيين بسبب السيطرة على أموال الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: استئناف رحلات الحجاج الجوية من صنعاء إلى جدة غدا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.