غارة جوية تسقط 20 عنصرا للقاعدة في الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية بأن أكثر من 20 مسلحا لقوا حتفهم في غارة جوية نفذتها قوات دولية شريكة نيابة عن الصومال. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن البيان قوله إن 3 أعضاء بارزين تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، لقوا حتفهم في الغارة التي وقعت في سلسلة جبال علمدو بمحافظة باري في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأضاف البيان، بأن الغارة نفذت بالتنسيق مع قوات دولية شريكة. وشنت قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا هجمات مماثلة على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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