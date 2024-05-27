السودانيون يتحركون من 30 دولة لإسكات صوت البنادق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تحرك جديد لإسكات صوت البنادق في السودان، انطلقت في إثيوبيا أمس، أعمال المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، بمشاركة أكثر من 500 مشارك، قدموا من 30 دولة بالعالم، و18 ولاية في السودان. ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى الخميس، قضايا إنهاء الحرب والأوضاع الإنسانية الحرجة، وإجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتحالف، الذي يضم عددا من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة، التي تعارض استمرار الحرب في السودان.

ويرأس المؤتمر عبدالله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى المدنية السودانية، رئيس الوزراء السابق. كما يشارك بالحضور قادة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.

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