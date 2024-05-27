قادة 4 دول عربية يزورون الصين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل خليفة سيزورون الصين الأسبوع الحالي بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج «من المقرر أن تستمر الزيارة خلال الفترة من 28 مايو إلى أول يونيو المقبل، حيث سيحضر الزعماء حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي، بحسب وكالة الأنباء الصين الجديدة شينخوا».

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