شكرا لقرائتكم خبر وفد القمة العربية الإسلامية للأوروبيين: تدخلوا لوقف المجازر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية المملكة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، دول أوروبا إلى التدخل لوقف المجازر التي تشهدها غزة، وذلك خلال اجتماع مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث التطورات الخطرة، بهدف حشد العالم ضد العدوان الإسرائيلي.

وجرى خلال الاجتماع بحث التطورات على الأرض، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي يستهدف المدنيين العزل، خاصة ما يحدث حاليا من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين، قرب مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شمال غرب رفح.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد أعضاء اللجنة أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية، ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

وطالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية

الأمير فيصل بن فرحان »رئيسا«.محمد بن عبدالرحمن بن جاسم »قطر«.

أيمن الصفدي »الأردن«.

سامح شكري »مصر«.