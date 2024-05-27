الحكومة اليمنية: مبادرة الحوثيين أكذوبة كبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت الحكومة اليمنية الشرعية إعلان ميليشيات الحوثي ما اسمته «مبادرة من طرف واحد»، بإطلاقها مختطفين مدنيين من خارج قوائم التبادل بأكذوبة جديدة، تهدف إلى تبييض سجلها الإجرامي، وتندرج ضمن ألاعيبها ومغالطاتها لتضليل الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي، والهروب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «ميليشيات الحوثي الإرهابية عمدت منذ انقلابها على اختطاف آلاف المدنيين من الشوارع العامة ونقاط التفتيش، ومن المنازل والمساجد والأسواق ومقار أعمالهم، وإخفائهم قسريا لأعوام دون توجيه أي تهم لهم، ثم الإفراج عن عدد محدود منهم تحت مسمى «مبادرات إنسانية من طرف واحد» للتغطية على جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين والمزايدة السياسية والإعلامية بهم».

واشار إلى أن ميليشيات الحوثي إذا كانت جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، فإن عليها الالتحاق بالمفاوضات بجدية وحسن نية لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذا لاتفاق استوكهولم، وليس إفشال 3 جولات بالتخلف عن حضورها رغم استكمال الترتيبات اللوجستية وموافقتها المسبقة عليها، كما أن عليها الإفصاح عن مصير السياسي محمد قحطان، أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بعدم الانجرار خلف ألاعيب ومغالطات جماعة الحوثي الإرهابية، وإدانة جرائم الاختطاف والإخفاء القسري الممنهج بحق آلاف المدنيين، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي عليهم لإنجاز تقدم حقيقي في هذا الملف، ووضع حد لمعاناة الأسرى والمختطفين.

من جهة أخرى كسرت قبائل «الفقمان» في محافظة الجوف، حصارا عسكريا خانقا فرضته ميليشيات الحوثي على المدنيين في مديرية الخلق جنوب غرب المحافظة، للأسبوع الثاني على التوالي، وأجبرتها على الانسحاب التراجع عقب وساطة قبلية.

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