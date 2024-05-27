36 مرشحا لخلافة رئيسي في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب الإيرانيون الانتخابات التي ستجري خلال الفترة القصيرة المقبلة لاختيار رئيس جديد للبلاد لخلافة إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه هو ومرافقوه إثر تحطم مروحيته.

وبرزت العديد من الأسماء بينهم مقربون له وسياسيون بارزون، ورئيس سابق، ومشحون سابقون ومسؤولون حاليون، فيما فوض المرشد العام على خامنئي صلاحيات رئيس الجمهورية إلى النائب لأول له محمد مخبر، وفق الدستور، كما وجه بالترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية القضائية لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة خلال مدة أقصاها 50 يوما.

وعقدت اجتماعات تنسيقية بين السلطات ووزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور، وعلى إثرها تم الإعلان عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، حيث اعتبارا من 30 مايو، سيصدر وزير الداخلية الأمر ببدء عملية الانتخابات الرئاسية، استنادا للمادة 55 من قانون الانتخابات الرئاسية، وسيتزامن مع ذلك، تشكيل المجالس التنفيذية المركزية في المحافظات، وتسجيل المرشحين والذي سيستمر حتى 3 يونيو.

وبعد ذلك يبدأ مجلس صيانة الدستور عملية مراجعة تأهل المرشحين خلال 7 أيام وأخيرا وفي 11 يونيو سيتم إعلان أسماء المرشحين ونشرها من قبل الوزارة الداخلية.

وفي الفترة من 12 حتى 26 يونيو، تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين أعمالها، وقبل يوم واحد من الانتخابات، أي في 27 يونيو، سيتم حظر الحملات الانتخابية للمرشحين وتبدأ الصمت الانتخابي، لتجرى الانتخابات في 28 يونيو.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، فإن 36 اسما برزت لخلافة رئيسي في رئاسة إيران، بينهم أعضاء بالحكومة الحالية وإصلاحيون ومرشحون سابقون للرئاسة، وحتى رئيس سابق، وتتنوع خلفياتهم وتجاربهم بين سياسية وعسكرية ودبلوماسية، ولكل منهم رؤيته الخاصة لإدارة شؤون البلاد.

ويبرز بين المرشحين محمود أحمدي نجاد الرئيس السادس لإيران، وهو أستاذ جامعي وسياسي، وسعيد جليلي ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، ومحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي، ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية السابق، وعلي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق.

ويمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي، أعلى سلطة في إيران، أن يطلب من مجلس صيانة الدستور إعادة دراسة أهلية المرشحين الذين يتم رفضهم، كما يمتلك خامنئي خيار تأييد أي مرشح.

ووفق الدستور الإيراني يحق للمرشد العام أن يصدر ما يسمى بـ»الأمر أو الحكم الولائي.

الجدول الزمني لانتخابات إيران