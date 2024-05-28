شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 21 شخصًا.. عواصف رعدية تضرب جنوب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حدوث عواصف رعدية كبيرة في أمريكا

الدمام - شريف احمد - قتل 21 شخصًا على الأقلّ جنوب الولايات المتحدة، بعدما ضربت المنطقة أعاصير قويّة تتحرك حاليًا نحو شرق البلاد.وأعلنت السلطات الأمريكية، أن أعاصير السهول الكبرى تجتاح جنوب الولايات المتحدة، آتية من شمال تكساس ومتجهة شرقًا.ودمّرت مبانٍ وبنى تحتية في طريقها، مع استمرار التقلبات الجوية في التحرك نحو ساحل المحيط الأطلسي.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية كبيرة وأعاصير معزولة، من منطقة البحيرات الكبرى إلى جَنُوب شرق البلاد.