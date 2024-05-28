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مصرع 21 شخصًا.. عواصف رعدية تضرب جنوب أمريكا

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قتل 21 شخصًا على الأقلّ جنوب الولايات المتحدة، بعدما ضربت المنطقة أعاصير قويّة تتحرك حاليًا نحو شرق البلاد.
وأعلنت السلطات الأمريكية، أن أعاصير السهول الكبرى تجتاح جنوب الولايات المتحدة، آتية من شمال تكساس ومتجهة شرقًا.
عواصف رعدية كبيرة في أمريكا - bbc

حدوث عواصف رعدية كبيرة في أمريكا

ودمّرت مبانٍ وبنى تحتية في طريقها، مع استمرار التقلبات الجوية في التحرك نحو ساحل المحيط الأطلسي.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إلى أنه من المتوقع حدوث عواصف رعدية كبيرة وأعاصير معزولة، من منطقة البحيرات الكبرى إلى جَنُوب شرق البلاد.
عواصف رعدية كبيرة في أمريكا - bbc

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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