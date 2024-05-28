مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مَّا أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء.

ودعا مجلس حكماء المسلمين - في بيان أصدره اليوم - المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والجاد، وتحمل مسؤولياته ووضع حدٍّ لهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وجدد المجلس تأكيده أنَّ " إرساء السلام العادل والشامل يكون بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرَّة منذ أكثر من 7 عقود، و إقرار حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".