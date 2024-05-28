7 مصابين في حريق بمخزن ملابس ومنتجات بلاستيكية في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص بينهم 2 من أفراد إدارة الحماية المدنية في حريق اندلع داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكة داخل عقار مكون من 6 طوابق بشارع صيام المتفرع من شارع بنك مصر فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بينما لا تزال قوات الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على الحريق حتى وقت نشر هذا الخبر.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل مخزن ملابس وبلاستيك فى منزل مكون من 6 طوابق، حيث انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك فى شقه فى الدور الثالث بالعقار.

أسفر الحريق إلى الآن عن إصابة 7 أشخاص بينهم فردين من قوة الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، جرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما لا تزال جهود السيطرة على الحريق متواصلة.