وفاة 2 وإصابة 7 في حريق مخزن ملابس ومواد بلاستيكية" في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقى اثنان من سكان المنصورة حتفهما في حادث حريق مروع اندلع في مخزن يحتوي على ملابس رياضية ومنتجات بلاستيكية، مما أسفر أيضًا عن إصابة سبعة آخرين، بينهم اثنان من رجال الحماية المدنية. الحادث وقع في عقار مكون من ستة طوابق بشارع صيام بالمنصورة، التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفور ورود بلاغ للشرطة، انتقلت السلطات المختصة بقيادة اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث. وبتفتيش العقار، تبين أن الحريق اندلع في الطابق الثالث في مخزن الألبسة والمواد البلاستيكية.

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مضنية واستخدام ثماني سيارات إطفاء، فيما نقلت فرق الإسعاف الجرحى إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

تم فتح تحقيقات رسمية لتحديد أسباب الحادث المأساوي، حيث تم إبلاغ النيابة العامة لمتابعة التحقيقات، وتم استدعاء قسم الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات الحريق الذي أثار حزنًا واسعًا في المنطقة.