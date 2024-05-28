بينهم حالتان وفاة.. ننشر أسماء ضحايا حادث حريق مخزن ملابس رياضية في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

استقبلت مستشفى المنصورة الدولي "العام الجديد" حالتين وفاة بينهم سيدة جراء اندلاع حريق هائل داخل مخزن ملابس رياضية ومواد بلاستيكية بشارع صيام خلف شارع السكة الجديدة والمتفرع من شارع بنك مصر بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية فيما أصيب 7 أخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد الدفع بـ 8 سيارات إطفاء .

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية ،يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة من بعض الأهالي بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبلاستيك في منزل مكون من ٦ طوابق.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك فى شقه فى الدور الثالث بالعقار .

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء وهيئة الإسعاف بـ6 سيارات إسعاف للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي المباني المجاورة ونقل الضحايا.

ولقي مصرعهم في الحادث كلًا من:"سعد المحمدي أحمد أحمد أبو الغيط، ادعاء صعق كهربائي (وتوفي فور وصول المستشفى)، وأميرة محمود ياسين 24 عامًا، ومقيمة شارع أحمد ماهر المنصوره "ادعاء اختناق" وتوفيت فور وصولها المستشفى.

فيما أصيب : "نقيب شرطة محمد على توفيق 35 عامًا، وجرى إسعاف نتيجة تعرض للاختناق، أمين شرطة رضا جاد شعبان محمد 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين ومصاب باختناق، أمين شرطة أحمد شحاته أحمد حسين، 40 عامًا، ومقيم السنبلاوين، وبدير محمد السيد المتولي 37 عامًا، ومقيم قرية برق العز مصاب باختناق، عبد الرحمن السيد محيي علي 20 عامًا، مقيم شارع الجلاء المنصوره ومصاب باختناق، ماجدة محمد أنور 24 عامًا، ومقيمة شارع الترعه بمدينة المنصوره اختناق، وفؤاد طارق القناوي 25 عامًا، ومقيم المنصورة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.