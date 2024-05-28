يديعوت أحرونوت: نتانياهو يحاول عرقلة أي صفقة تبادل حتى قبل أن تنضج

نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يحاول عرقلة أي صفقة مع حركة «حماس»، حتى قبل أن تنضج.

وأضافت المصادر، أن العرض الوحيد الذي يدور الحديث عنه حالياً للتبادل، يتمثل في صفقة شاملة لإعادة الأسرى جميعاً. وأشارت إلى إنه إذا تلقى «مجلس الحرب» عرضاً لصفقة تبادل، فسيكون نتانياهو ضمن الأقلية.

وفي ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات، تحدث مكتب رئيس الوزراء عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء. لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو «الاقتراح المألوف، اتفاق شامل لإعادة كل الاسرى».

واوضح مسؤولون رفيعو المستوى، إنه في حين أن «مجلس الحرب» يمكنه مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن رئيس الوزراء يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة.

وتابع أحد كبار المسؤولين أن «نتانياهو لا يحبط الاتفاق بشكل واضح، بل إنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر، لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي».

من جانبه، أبدى المسؤول عن ملفّ الأسرى الإسرائيليين من قبل الجيش، الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، استياءه من حكومة نتانياهو، مشدّداً على أنه لن يتمّ الوصّل لاتفاق «في ظلّ وجودها».

وبحسب ما ذكرت القناة 12، فإن ألون، قال خلال محادثة مغلقة أجراها الأسبوع الماضي، مع الضباط المسؤولين عن متابعة أوضاع الاسرى مع الأهالي: «نحن يائسون، لن يكون هناك أي صفقة مع هذه الحكومة».