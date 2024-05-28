أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، في قصف القوّات الإسرائيليّة لمنزل لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة".
وأشارت إلى "مقتل مواطنين وعدد من الإصابات، بعد غارتين إسرائيليّتين على منزلين في مخيم البريج وسط القطاع وفي حي الدرج بمدينة غزة"، كاشفةً عن "مقتل ثلاثة فلسطينيّين على الأقل وإصابة عدد آخر، جرّاء استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين لعائلة أبو جراد، على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب مدينة رفح".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي لمنازل وخيمة نازحين في البريج ورفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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