مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي لمنازل وخيمة نازحين في البريج ورفح

أفادت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل عدد من المواطنين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، في قصف القوّات الإسرائيليّة لمنزل لعائلة عقل في سوق ​البريج​ وسط قطاع ​غزة​".

وأشارت إلى "مقتل مواطنين وعدد من الإصابات، بعد غارتين إسرائيليّتين على منزلين في مخيم البريج وسط القطاع وفي حي الدرج بمدينة غزة"، كاشفةً عن "مقتل ثلاثة فلسطينيّين على الأقل وإصابة عدد آخر، جرّاء استهداف إسرائيلي لخيمة نازحين لعائلة أبو جراد، على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب مدينة ​رفح​".