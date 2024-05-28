قصف عنيف بمناطق مختلفة في غزة وسقوط شهداء

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في حق الفلسطينيين المدنيين العزل، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف عنيف فجر اليوم مناطق متفرقة في غزة اسفر عن سقوط عدد من استشهاد عدد من المواطنين.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أفادت مصادر طبية باستشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال ، وإصابة عدد آخر في قصف عنيف قام به الاحتلال منزلا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطنين وعدد من الاصابات بعد غارة اسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد مواطنان على الأقل اثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة.

واستشهد شاب جراء القصف في مدينة رفح، وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف، واطلاق نار من المسيرات الاسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الاندونيسي في الحي، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف الاحتلال لمدارس الايواء وعيادة تل السلطان والمستشفى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.