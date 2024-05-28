شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 7 آلاف فرصة عمل فى مبادرة توظيف مصر برعاية التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى تم تنفيذ مبادرة ” توظيف مصر ” والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وتتم مبادرة توظيف مصر بمشاركة أكثر من 37 شركة من شركات القطاع الخاص وتوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات والتي تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة بمكان واحد.



توظيف مصر



مبادرة ” توظيف مصر ”