شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب "ورقة" بالمرحاض.. إخلاء طائرة ركاب في الهند بعد تهديد بتفجيرها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخلت سلطات مطار نيودلهي اليوم الثلاثاء، طائرة تابعة لشركة "إنديجو" الهندية بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.وكانت الطائرة تخوض رحلة داخلية من نيودلهي إلى فاراناسي، بولاية أوتار براديش، عندما ورد التهديد.وبحسب المتحدث الرسمي باسم المطار، جرى إجلاء جميع الركاب بأمان من خلال منافذ الطوارئ دون وقوع أي إصابات.

وقال مسؤولون إن التهديد عُثر عليه مكتوبًا على قطعة من الورق في المرحاض ونصه "انفجار خلال 30 دقيقة"، عندما كانت رحلة طيران تستعد للمغادرة، بحسب ما ذكره موقع "ناشيونال هيرالد".

وتجري سلطات المطار عمليات تفتيش للطائرة للتأكد من خلوّها من أي خطر.