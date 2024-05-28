الجامعة اللبنانية تتميز عالميًّا بمجالات الصيدلة والهندسة وعلوم الكمبيوتر بحسب تصنيف "QS" لعام 2024

صُنّفت الجامعة اللبنانية بين أوّل مئة جامعة عالمية (51 - 100) في اختصاص الهندسة البترولية، وأول مئة وخمسين جامعة عالمية (101 - 150) في اختصاصَي الصيدلة والعلوم الدوائية، وأول ثلاثمئة جامعة عالمية (251 - 300) في اختصاصَي الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وذلك استنادًا إلى تقرير مؤسسة (QS – Quacquarelli Symonds) لتصنيف الجامعات على مستوى الاختصاصات لعام 2024.

وبحسب (QS)، فقد تصدرت الجامعة اللبنانية الترتيب الأول في لبنان وفق مؤشر السّمعة الأكاديمية في اختصاصات الصيدلة والعلوم الدوائية والهندسة وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والعلوم الطبية.

وبيّنت أرقام تقرير (QS World University Rankings by Subjects 2024) أن الجامعة اللبنانية حافظت هذا العام على مرتبتها في اختصاصات الهندسة والصيدلة والعلوم الدوائية مقارنة مع أرقام العام الماضي، فيما سجلت تقدما في مجال العلوم الطبية في نسخة 2024 من التصنيف.

وأشارت (QS)، في تقريرها، إلى "أنها استندت إلى استبيانات السمعة الأكاديمية والسمعة في سوق العمل ومؤشر شبكة الأبحاث الدولية (IRN) لتقييم برامج نحو 1559 مؤسسة تعليمية عالمية بينها الجامعة اللبنانية، وشمل ذلك 55 اختصاصًا ضمن خمس مجالات رئيسية".