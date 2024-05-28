أعرب مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت، عن استنكاره "للاعتداء الوحشي على مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل والذي يشكل إعتداء صارخا على القيم الانسانية وعلى حقوق الانسان وعلى المواثيق الدولية التي تضمن حماية المراكز الصحية والمستشفيات خلال الحرب كما في السلم".
ورأى المجلس، في بيان، ان "هذا الاعتداء يأتي استكمالًا لحرب الابادة التي ينتهجها العدو الاسرائلي"، داعياً المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان الى إتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لتصويب الأمور وإحترام الأجهزة الطبية والصحية والمستشفيات وكل العاملين في قطاع الانسانية".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الاطباء استنكرت الإستهداف الإسرائيلي لمستشفى صلاح غندور: على المنظمات الدولية إتخاذ الإجراءات الرادعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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