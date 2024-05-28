أبو زيد: نتمنى تجاوُب الأفرقاء المعنيين مع جهود فرنسا و"الخماسية" لإيجاد حل سريع للرئاسة

أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّ "جولةً جديدةً يبدأها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت، نأمل أن تشكّل فرصةً لانتخاب رئيس تحتاجه البلاد، إلّا أنّ المؤشّرات والتّشكيك المسبق بنجاح هذه المهمّة، لا يدفعنا إلى كثير من التّفاؤل".
وتمنّى في تصريح، "تجاوُب الأفرقاء المعنيّين مع جهود فرنسا و"اللجنة الخماسية"، لإيجاد حلّ سريع للرّئاسة، وعدم إضاعة مزيد من الوقت أو ربط الرّئاسة بانتهاء حرب غزة".
على صعيد آخر، أعرب أبو زيد عن استنكاره "الاعتداء على أمين سرّ مطرانيّة صيدا للرّوم الكاثوليك الأب سليمان وهبة في منطقة كفرفالوس، داعيًا السّلطات الأمنية إلى "الكشف عن ملابسات هذا الحادث وتوقيف المعتدين ومحاسبتهم"، ومتمنّيًا "الشّفاء العاجل للأب وهبه وعودته بسلامة إلى أهله وكنيسته".
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