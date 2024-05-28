لفت النّائب ​نديم الجميل​، في تصريح، إلى أنّ "في ظلّ الانفتاح العربي الواضح على ​سوريا​، وآخره بتعيين سفيرًا سعوديًّا في دمشق، نطلب من كلّ الدّول العربيّة الشّقيقة وعلى رأسها السعودية والدول الخليجية، أن تساند لبنان بملف النزوح السوري، للوصول إلى حلّ مع نظام الرّئيس السّوري بشار الأسد، ولتأمين عودة النّازحين بأسرع وقت".

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: نطلب من الدول العربية مساندة لبنان بملف النزوح للوصول إلى حل مع نظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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