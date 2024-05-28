تنظيف وتأهيل ممرات حديقة البطاركة في الديمان وفتحها أمام الزوار

أنجزت الورش الفنيّة في "رابطة قنوبين للرّسالة والتّراث" و"مؤسسة ضاهر الزراعيّة"، أعمال تنظيف وتأهيل ممرّات المشاة في موقع حديقة البطاركة في ​الديمان​، بدءًا من مركز الاستقبال والإرشاد السّياحي نزولًا إلى الحديقة، حيث أرزات وتماثيل البطاركة الموارنة.

وتمّ رفع الأعشاب والأشواك والحجارة وأتربة فصل الشّتاء، وترسيم الممرّات بصورة مكشوفة، إبعادًا للحشرات السّامة الّتي قد تهدّد سلامة الزوار. كما قامت الورش برشّ المبيدات اللّازمة لأشجار الأرز والسّنديان القائمة بكثافة في الموقع. كما جُهّز مركز الاستقبال بالمزيد من مطبوعات الإرشاد والدّلالة الخاصّة بحديقة البطاركة وسائر مواقع الوادي المقدّس الدّينيّة والطّبيعيّة، بالإضافة إلى لوازم الطّوارئ الطّبيّة ولوائح أسماء الأدلّاء السّياحيّين ونواطير الوادي وأرقام هواتفهم.

وبعد إنجاز هذه الأشغال الدّوريّة، بات موقع حديقة البطاركة مفتوحًا أمام الزوّار من هواة الحجّ الدّيني والسّياحة الطّبيعيّة والبيئيّة والثّقافيّة.

مع الإشارة إلى أنّه تتواجد في المركز نماذج من الإنتاج الفنّي الحرفي المقدّس للرّاهبات الأنطونيّات، ومنشورات رابطة قنوبين للرّسالة والتّراث، وسواها ممّا هو متّصل بتراث الوادي المقدّس وبتاريخ الكنيسة ولبنان.