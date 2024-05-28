ريفي التقى سامي الجميل: لبحث فكرة اقامة لقاء جامع في طرابلس لكل القوى السيادية

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في مكتبه في بكفيا النائب اشرف ريفي بحضور النائب الياس حنكش، وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة. ورأى ريفي، أن "اللقاء جاء لوضع تصور لما يمكن ان تقوم به القوى السيادية اللبنانية من مسيحيين ومسلمين في مواجهة المرحلة الحاضرة والمستقبلية "، مشيراً الى "بحث فكرة اقامة لقاء جامع في مدينة طرابلس لكل القوى السيادية لتدارس الخطوات المقبلة".

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