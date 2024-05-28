أكد وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي، أن "قرار اعتراف بلادع رسميا بدولة فلسطين يشكل محطة مميزة في علاقاتها مع السلطات الفلسطينية". ولفت إيدي، في بيان، الى أن "النروج منذ أكثر من ثلاثين عاما تشكل أحد أكبر المدافعين عن قيام دولة فلسطينية"، آسفاً "لغياب التزام بناء"من جانب اسرائيل حيال قيام دولة فلسطينية"، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم حل الدولتين.

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية النروجية: نأسف لغياب التزام بناء من جانب أسرائيل حيال قيام دولة فلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.