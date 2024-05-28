خارجية بلجيكا تتعهد بتسليم أوكرانيا 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 بحلول 2028

أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، أنها "ستسلم كييف 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 لدعم الحرب ضد روسيا بحلول 2028".

ولفتت لحبيب، في تصريحات لإذاعة بيل-آر تي إل، الى أنها "تأمل أن يكون التسليم الأول لكييف قبل نهاية 2024".

واستقبل رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاق ثنائي يتضمن هذا التعهد.

وأوضح زيلينسكي، أننا "وقعنا اتفاقية أمنية ودعم ثنائية طويلة الأمد بين أوكرانيا وبلجيكا، وتتضمن الاتفاقية هذا التعهد غير المسبوق من قبل البلجيكيين بعدد محدد من المقاتلات من طراز اف 16".

والأسبوع الماضي أوضحت وزارة الدفاع البلجيكية أن تسليم كييف الطائرات يعتمد على عاملين: وصول طائرات اف-35 التي لا تزال تنتظرها وستحل مكان الأسطول البلجيكي القديم من طائرات اف-16 ووصول قطع الغيار لعودة مقاتلات اف-16 البلجيكية المتوقفة حاليا بداعي الصيانة، الى الخدمة.