شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة المخيمات برفح الفلسطينية.. جرائم حرب وضد الإنسانية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مجزرة المخيمات برفح.. جرائم حرب وضد الإنسانية"، استعرض خلاله كيف استيقظ العالم العربى، صباح اليوم، على نبأ استشهاد نحو 40 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين شمال غربي رفح، في جنوب قطاع غزة، والتي تعتبر بمثابة مجزرة جديدة في القطاع مكتملة الأركان، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع مؤكدين أن الكثير من حالات البتر والحروق الشديدة، والضحايا من النساء والأطفال جراء مجزرة المخيم الواقع بمنطقة يفترض أنها آمنة ويوجد بها عشرات آلاف النازحين.

القصف أدى إلى تدمير وإحراق عدد كبير من الخيام في مخيم رفح الذي لا يقع ضمن المنطقة التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها في مدينة رفح حيث يقيم به آلاف النازحين، كما أن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية، وأن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة، والمكتب الإعلامي في غزة أكد على استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مجزرة المخيمات برفح التي تضاف إلى جرائم الحرب من قبل قوات الإحتلال وضد الإنسانية، وتحد إسرائيلي صارخ لمحكمة العدل الدولية، وعلى مجلس الأمن التراجع عن موقفه والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال بغزة ومحاسبة مرتكبيها أمام الجنائية الدولية، والتحذير من عدم ردع إسرائيل يقوض هيبة العدالة الأممية ويشجع دولا على التمرد، خاصة وأن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، وعلى محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وإليكم التفاصيل كاملة:

مجزرة المخيمات برفح.. جرائم حرب وضد الإنسانية.. خبراء قانون دولى: تحد إسرائيلى صارخ لمحكمة العدل الدولية.. وعلى مجلس الأمن التحرك الفورى لوقف جرائم الاحتلال.. ويؤكدون: عدم ردع إسرائيل يقوض هيبة العدالة الأممية

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