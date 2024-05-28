شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالنواب تفتح ملف الصرف الصحى بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب عصام محمد ياسين، عضو مجلس النواب، طلبى الإحاطة بشأن عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لعزبة النجار التابعة لبندر ومدينة أشمون محافظة المنوفية، عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال شبكه مياه الشرب ببعض المناطق بمدينة أشمون وتوابعها بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وقال ياسين، إنه سبق وتم الحصول على أكثر من موافقة لتوفير الاعتماد المالي ولكن لم يتم البت في الأمر حتى تاريخه، على الرغم من إدراج هذه المشروعات سالفة الذكر ضمن مبادرة حياة كريمة أيضا.

وعلق ممثل الحكومة، إنه سيتم مراجعة الحيز العمراني وحال أن كانت داخل الحيز العمراني لمدينة أشمون سيدرج تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى هذا العام، وحال أن كانت العزبة خارج الحيز لن يتم إخراجها.

وقال محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتابع الأمر للوقوف على أن كانت ضمن الحيز العمراني أو خارجه، وإذا لم تكن داخل الحيز سيتم مخاطبة التخطيط لادراجها ضمن الحيز العمراني تمهيدا لإدراجها في الخطة المقبلة.

وفيما يخص استكمال الشبكات، قال ممثل الحكومة أن هناك جزء مخصص من وزارة الإسكان لهذا البند، وجزء اخر في المد والتدعيم.

وفيما يخص عدن صرف حافز الاثابة عدم صرف حافز الإثابة للعاملين بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية علىةالرغم من حصولها على أحكام قضائية واجبة النفاذ، افاد ممثل وزارة الإسكان بالمحافظة إنه تم صرف 97% من الأحكام وطارى صرف باقي المستحقات.