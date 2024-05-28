شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان: توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين فى 111 مستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المحامي علاء شلبي، إن البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسعى إلى زيارة قرابة 111 مستشفى في 23 محافظة مصرية، تقدم الرعاية الطبية لقرابة 5 آلاف فلسطيني وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم.

وأوضح شلبي، أن البعثة تضم فريقا نخبويا من خبراء التحقيق الميداني في كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان بفلسطين المحتلة مشيرا إلى أن الفريق يقوم بتفقد أوضاع الفلسطينيين في المستشفيات المصرية من مرضى وجرحى، ويستمع لشهادات حالات من جرحى العدوان الحربي الإسرائيلي للحصول على إفادات وافية وشهادات موثقة وفق معايير التحقيق الدولية لتوفيرها لآليات التحقيق والملاحقة الجنائية دوليا بما يضمن مساءلة الجناة وضمان محاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأضاف أن البعثة تعمل وفق شعار "لن نغفر ولن ننسى"، ووثقت في المرحلة الأولى 85 حالة من الجرحى، ووفرت هذه الملفات الموثقة للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين.

وأكد شلبي أهمية توفير هذه المعلومات لمختلف الجهات الدولية ذات الولاية على نحو يعزز تحقيق نتائج أفضل وأقوى .. منوها بأمر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والقرارين التاريخيين لمحكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 حيث باتت إسرائيل بموجبها متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي لطالما استخدمتها لصناعة مظلومية لتغطية جرائمها وعدوانها على المدنيين الفلسطينيين.

وكانت البعثة المشتركة قد زارت أمس إلى محافظة كفر الشيخ حيث تفقدت الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى العبور.

يذكر أن المرحلة الأولى شملت زيارة 12 مستشفى في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس والقليوبية والقاهرة، وتم الإعلان عن تقرير المرحلة الأولى في 6 أبريل الماضي ، وتضمن توثيق 85 شهادة منتخبة من مجمل ما تلقته البعثة.