شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد لجنة الشئون الصحية بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك في إطار زيارتها للمحافظة.

جاءت الزيارة فى ختام الجولة التفقدية التى قام بها وفد لجنة الشئون الصحية للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة جنوب سيناء، حيث قام الوفد بزيارة، مدن شرم الشيخ، نويبع، الطور، دهب، سانت كاترين، طابا.

ورحب اللواء خالد فودة، بوفد لجنة الصحة ونواب المحافظة، مشددا على أهمية سرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبى بمدينة الطور، ومستشفى نويبع خلال الأشهر القادمة، كما أشاد بالتطوير الذى تشهده المنظومة الصحية فى المحافظة.

وطالب محافظ جنوب سيناء بضرورة أن يتم التعامل مع مواطني شمال وجنوب سيناء معاملة واحدة، داخل منظومة التأمين الصحى الشامل حيث يتم رفض مواطن شمال سيناء فى مستشفيات الجنوب، والعكس، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه.



وأشار المحافظ إلى أن مجال التعليم بالمحافظة شهد تطور كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصبح داخل المحافظة العديد من المدارس، وأيضا تم إنشاء جامعة الملك سلمان، والتى تضم ثلاثة أفرع داخل المحافظة، بالإضافة إلى جامعة السويس .

كما وجه النائب للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الشكر إلى محافظ جنوب سيناء على حسن الاستقبال، مشيدا بما تشهده المحافظة من تطوير فى كافة المجالات، مثمنا التطوير الكبير الذى تشهده المؤسسات الصحية بالمحافظة من تطوير للمنظومة الصحية وتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين، كما أشار إلى حسن التنسيق بين الجهات التنفيذية الصحية المختلفة لضمان انتظام تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .

وفى ذات السياق، أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المشروع الوطني للتأمين الصحي الشامل يهدف إلى توفير مظلة من الأمان الصحي لجميع المواطنين، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بجميع المحافظات والحرص على الوصول للمناطق البعيدة والحدودية بما يضمن تحسين جودة الحياة للسكان بتلك المناطق وسهولة توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم بالوقت المناسب وذلك وفقا لاستراتيجية الجمهورية الجديدة التي تستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل كامل، مشيرا إلى حصول 23 منشأة صحية بنطاق محافظة جنوب سيناء على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد الدولي من "الاسكوا" وتشمل 5 مستشفيات، و13 منشأة رعاية أولية، ومركز طبي متخصص، و3 معامل تحاليل طبية، وعيادة طبية خاصة.

وأوضح طه، الأهمية البالغة لاعتماد مستشفى طابا وسانت كاترين وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نظرا لدورهم في خدمة مشروع "التجلي الأعظم" والجاري الانتهاء من تنفيذه والاستعداد لافتتاحه وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين ذات الطابع الأثري والديني والاستفادة من مقوماتها السياحية، بما يستدعي سرعة توفير منشآت صحية قريبة جغرافيا و قادرة على توفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لتلبية الاحتياجات الصحية اللازمة للزائرين الوافدين من مختلف دول العالم.

وثمن طه الزيارات الميدانية المتواصلة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى والتي تتكامل مع الدور الرقابي المنوط بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويسهم بقوة في دعم نجاح المنظومة وتخطي المشكلات خلال تطبيق المرحلة الثانية والوصول إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة وبمستويات جودة عالية قادرة على تحقيق رضا المنتفعين بالمنظومة الجديدة.

وشارك فى اللقاء وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانة لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك فى اللقاء نواب محافظة جنوب سيناء، النائب حميد سليمان، والنائب سليمان عطيوى، النائية فضية سالم.

كما شارك فى اللقاء من قيادات المحافظة، اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد، اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

ومن ،قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة دكتورة هبه عاطف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمى الخدمة الصحية، التابعه للهيئة العام للتأمين الصحى الشامل.

ووفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة د.أشرف حاتم والذي ضم كلا من: النائبة سهير عبد الحميد، النائبة عبله الألفي، النائب محمود العزب ، النائب مكرم رضوان، النائبة إيناس عبد الحليم، النائب محمود أبو الخير، النائبة جمان عمارة، النائبة ميرفت عبد العظيم ، النائبة راوية مختار، النائبة إيرين سعيد، النائية جوميانه لويس، والنائبة سارة النحاس، كما شارك في الزيارة نواب جنوب سيناء، النائب حميد سليمان ابو بريك، والنائب سيد عوض، قيادات القطاع الصحي المصري: د.ايهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة- نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، د.أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ا.مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د.أشرف سعد الدين، رئيس جامعة الملك سالمان، د.هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، كما شارك بالزيارة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلا من: د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة، د.محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، د.محمد السايس، مدير عام إدارة الرقابة الصحية بالهيئة.