شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مواهب قادرة على تمثيل مصر.. أبرز توصيات الشيوخ فى قطاع الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة.

دعم الممارسة الشبابية والرياضية واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية.

التوسع في إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعاً لممارسة الرياضة إعمالاً لنص المادة 84 من الدستور، وضرورة أن يراعى في التخطيط العام للأبنية المدرسية الجديدة

توفير مساحة لإنشاء ملاعب رياضية لممارسة الأنشطة الرياضية به.

زيادة الدعم المقدم لتطوير بيوت الشباب والعمل على زيادة الأنشطة المختلفة بها.

الاهتمام بتطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين، وزيادة قاعدة الممارسة الرياضية للمصريين.

قطاع الرياضة

دعم الألعاب الفردية لاكتشاف مواهب قادرة على تمثيل مصر في المسابقات والبطولات الدولية والاهتمام بالأبطال الأولمبيين.

دعم تنشيط السياحة الرياضية من خلال عقد معسكرات ومؤتمرات بالأماكن السياحية واستضافة الفاعليات الرياضية الكبرى في المواقع الأثرية لإبراز معالم مصر الحضارية.