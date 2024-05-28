شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" توصى بتنمية الثروة السمكية وزيادة الفائض التصديرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بمجال الرى الثروة الحيوانية والسمكية وتخزين الحبوب.

أوصت اللجنة بضرورة نشر الوعى بأهمية التأمين على رؤوس الماشية لضمان استدامة المشروع والحفاظ على الثروة الحيوانية.

مواصلة برامج تنمية الثروة السمكية فى سبيل العمل على زيادة نسب الاكتفاء الذاتى لتحقيق التغطية الكاملة للاستهلاك المحلى من الأسماك، لتغطية العجز فى البروتين الحيوانى، وزيادة الفائض التصديرى فيما يخص الثروة السمكية.

تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، لتغذية نهايات الترع، والتوسع فى استخدام الخزانات الجوفية العميقة وحصاد مياه الأمطار والسيول فى أودية الصحراء الشرقية وسيناء.

توعية المواطنين بمدى أهمية ملف الأمن المائى وأهمية ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة بما يحافظ عليها من الهدر والتلوث.

زيادة السعات التخزينية للصوامع، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للصوامع.

ضمان استزراع المساحات المناسبة المستهدفة من الأراضى للمحاصيل الزراعية المستهدف زراعتها، والنهوض إنتاجية الفدان على نحو منتظم ومستدام.