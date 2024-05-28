الحكومة السلوفينية: سندرس هذا الأسبوع مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلنت الحكومة السلوفينية، "أننا سندرس هذا الأسبوع مقترحا للاعتراف بالدولة الفلسطينية". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد اعتراف كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطينية رغم الاعتراض الإسرائيلي على هذه الخطوة.

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