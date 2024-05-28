ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 36096 قتيلًا و81136 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، عن أنّ "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و110 مصابين خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36096 شهيدًا و81136 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".

في وقت سابق، أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّ "نحو مليون فلسطيني نزحوا من رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية"، وذلك مع الهجوم الإسرائيلي على المدينة التي يتجمع فيها النازحون الفلسطينيون من أنحاء قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفتت الوكالة، إلى أنّ "تقديم المساعدة والحماية أصبح أمرا شبه مستحيل في قطاع غزة".

وأمس، قالت وكالة "الأونروا"، إنّه ما يزال من "الصعب جدًا" الوصول إلى عاملين ميدانيين من الوكالة عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيم للنازحين بمدينة رفح، مشيرة إلى أنّ الهجمات على رفح "مروعة".

ومساء الأحد، قُتل 45 فلسطينًيا وأصيب 249 آخرين، أغلبهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غرب رفح، وفق أرقام رسمية فلسطينية.