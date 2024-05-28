أعلنت الحكومة الإيرلندية، عن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، موضحة أنّه "سيتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين".

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الأيرلندية أعلنت الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية: سيتم تعيين سفير لدى فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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